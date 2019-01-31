Проверка перед Евро. Россия хочет сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге

Главный тренер Станислав Черчесов заявил о необходимости протестировать "Газпром-арену".

Уже в марте сборная России по футболу начнёт борьбу в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Турнир впервые в истории пройдёт не в одной и даже не в двух странах, а по всему Старому Свету. В том числе четыре матча проведут в Санкт-Петербурге. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что "Газпром-арену" нужно протестировать серьёзным поединком, и поэтому национальная команда может принять на ней фаворита отборочной группы — сборную Бельгии.

Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы ещё раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо Станислав Черчесов Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Черчесов отметил, что сейчас в его списке находится 56 кандидатов на попадание в сборную. Перечень серьёзно изменился по сравнению с прошлым годом: кто-то закончил карьеру, кто-то прибавил, а кто-то, наоборот, сдал. Поэтому главный тренер намерен рассматривать большое количество футболистов.

Соперниками сборной России по отборочной группе на чемпионат Европы стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Первые матчи команда Черчесова проведёт уже скоро: 21 марта против бельгийцев, 24 марта — против Казахстана, оба поединка пройдут на выезде.

Призёр ЧМ-2018 и тёмные лошадки. Кто попался России в отборе на Евро-2020