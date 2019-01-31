Боец Балаев: До прихода в ММА у меня не было ни паспорта, ни квартиры

16 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА АСА 93, главным событием которого станет титульный поединок в полулёгком весе (65,8 кг) между чемпионом лиги "Ахмат" Салманом Жамалдаевым и экс-чемпионом АСВ Маратом Балаевым. Осетинский Мотиватор рассказал в интервью Лайф о подготовке к чемпионскому бою, планах на будущее и мотивации в 43 года выходить в клетку.

— Марат, совсем скоро ты проведёшь очень сложный поединок против топового бойца из Чечни — Салмана Жамалдаева. Расскажи о своём отношении к этому сопернику?

— Как человека я Жамалдаева не знаю, но как спортсмена уважаю. Он очень терпеливый боец, прошёл тяжёлые бои, никогда не сдавался, идёт только вперёд. Этим он и опасен, плюс ещё и борец. Функционально всегда хорошо готов. Прекрасный рекорд, оппозиция достойная. Слабых на "верхушке" у нас нет, так что будет сильный бой.

— Ваш поединок пройдёт в Санкт-Петербурге. Считаешь ли ты этот фактор своим небольшим преимуществом?

— Да, то, что бой пройдёт в Питере, является моим небольшим преимуществом — тут мои родные стены, но не думаю, что на Салмана это как-то серьёзно повлияет. Для такого хладнокровного человека, как мой соперник, это особой роли не сыграет. В клетке мы остаёмся вдвоём, и чей это город, будет неважно.

— Марат, у тебя непростая биография. Думал ли ты о том, как бы сложилась твоя судьба, добился бы ты ещё больших успехов в вольной борьбе, если бы не оступился и не пошёл по другому пути?

— Многие мне говорят, что, если бы я не сел, были бы большие результаты, стал бы олимпийским чемпионом. Я так не считаю. Именно плохие моменты в моей жизни научили меня трудиться и показали, что жизнь — непростая штука. Это научило меня забирать своё и дожимать до конца всё начатое, терпеть. Я не думаю, что тогда, будучи молодым, я чего-то добился бы. Постоянно в каких-то моментах я прогибался и не доходил до цели. Но и ума не хватало, чтобы понять, что в спорте мне нужно. Спустя время и пройдя такой путь, я понял, что мне нужно и куда надо двигаться, произошёл скачок в сознании.

— Расскажи о своей страсти к ММА? Как ты попал в этот бизнес?

— Я пришёл в ММА обдуманно. Возможно, борьбу я, наверное, больше люблю. Я смотрел поединки и понимал, что они заточены под вольную борьбу. В ранних поединках вольники постоянно выигрывали, могли одним проходом в ноги решить исход боя. Я понимал, что в ММА можно заработать, обеспечить семью и проявить себя. Занялся мониторингом, изучал "весогонку", бойцов. Наблюдал за Хабибом Нурмагомедовым — тогда он только начинал свой путь в Америке. Также следил за Адланом Амаговым. Но сделал это продуманно.

— Ты стал по-настоящему популярным после победы над Юсуфом Раисовым. Как изменилась твоя жизнь после этого?

— Люди начали узнавать, популярным стал. Фанаты спорта, ММА просят сфотографироваться, говорят тёплые слова. Решил финансовые проблемы, квартирный вопрос. До начала занятий ММА у меня не было ни паспорта, ни квартиры.

— Твои мысли о реванше с Юсуфом Раисовым. Мог бы ты выступить лучше?

— Не умаляю заслуг Раисова, но да, мог бы выступить лучше. Он молодец, пошёл до конца, видно, что был настроен. Но я понимаю, что до поединка перебрал с весом, и "весогонка" очень жёстко у меня прошла. Неправильно всё сделал. Я знаю, что мог бы выступить лучше.

— В сентябре прошлого года ты попросту снёс со своего пути опытнейшего Мурада Мачаева. Было ощущение, что ты более чем обычно мотивирован и дерёшься за своё наследие и продолжение карьеры. Так ли это?

— Мне просто нравится выступать. Но всё равно приходится думать о наследии — эти мысли появляются. Как говорил Брюс Ли, думать о результате — самая большая ошибка. Вовремя "выкидывай" руки, вовремя "выкидывай" ноги и делай то, что должен делать, а результат придёт сам. Я так и стараюсь поступать. После поражения наступил неприятный момент, многие отвернулись.

А что касается Мачаева… И ему, и всем остальным я хотел доказать, что как атлет я хорош, а в бою с Раисовым была нелепая случайность. Может быть, я бы и проиграл, но не таким образом. Всем тем, кто от меня отвернулся, кто стал писать негативные комментарии, всем им я хотел закрыть рот. И это получилось. Кстати, им привет!

— Для многих фанатов ММА твой образ ассоциируется с задирой, который очень любит драться на улице. Когда последний раз приходилось выяснять отношения за пределами клетки?

— Я бы не сказал, что я задира. Пять лет, как я вышел из мест лишения свободы, и пока не было ничего такого. Да, приходилось ругаться, были повышенные тона, но чтобы я на улице с кем-то подрался — нет. Я люблю решать вопросы дипломатично, разговорами. Я гибкий человек, стараюсь все конфликты обойти сверху, снизу, сбоку.

— У тебя прозвище — Мотиватор. Расскажи об истории его возникновения!

— Раньше я тренировался с Сергеем Никитиным в боксёрском клубе, а сейчас мы перестали работать вместе. Но я ему очень благодарен за то, что он многому меня научил. Мы вместе этого добились! Он был и моим тренером, и моим менеджером в одном лице. И мой успех — это его достижение, хотелось бы, чтобы об этом не забывали. Именно он, Сергей Никитин, придумал прозвище Мотиватор. Многим людям это понравилось, стали писать, что я их действительно мотивирую. Хотя понимал, что нескромно называть самого себя мотиватором...

— Твои планы на 2019 год?

— Не хочу заглядывать за спину Жамалдаева — это очень серьёзный соперник. Меня ждёт пятираундовый бешеный бой за титул чемпиона. Готовлюсь к нему. Если, дай бог, выиграю, там и будем думать, что дальше… Необходимо будет хорошенько подумать о будущем. По контракту у меня остаётся ещё один поединок. Но сейчас все мысли о бое 16 марта.