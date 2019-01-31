Спасла записка. Уличённый в допинге участник ОИ-2018 избежал дисквалификации

Международный союз конькобежцев посчитал вину спортсмена недостаточно серьёзной.

Японский шорт-трекист Кэй Сайто, у которого во время Олимпиады 2018 года обнаружили допинг, не будет дисквалифицирован. От Игр его отстранили, но затем спортсмен написал объяснительную записку в Международный союз конькобежцев, в которой заявил, что запрещённый препарат попал в его организм случайно.

Как сообщает портал Insidethgames, ISU в таком случае решил ограничиться выговором, а не дисквалифицировать спортсмена.

Отметим, что российским спортсменам повезло меньше. Кёрлингиста Александра Крушельницкого отстранили на 4 года, бобслеистку Надежду Сергееву — на 8 месяцев.