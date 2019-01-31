"Сломал кровать о мою голову". Экс-жена футболиста Алиева пожаловалась на побои

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"Сломал кровать о мою голову". Экс-жена футболиста Алиева пожаловалась на побои

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Фото: © Соцсети

Бывший футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" вновь попал в центр скандала.

На этот раз экс-супруга Александра Алиева Татьяна просит суд запретить футболисту приближаться к ней и их общим детям.

Если я исчезну это будет его рук дело. Он мне угрожает постоянно, выгнал из квартиры, в чём я была. Просто взял меня и сломал кровать о мою голову, рассказала Татьяна. — Также он отправил голосовое сообщение дочери, где сказал: "Запомни, Алина, мамы больше нет".

Сам футболист уже прокомментировал обвинения в свой адрес, при этом не стал отрицать, что выгнал из дома мать своих детей.

Да, я её выгнал, это имущество детей. Мама пусть живёт на свалке. Детей я полностью обеспечиваю, а ей я и копейки в руки не дам никогда в жизни, — приводит слова Алиева Isport.ua.

Отметим, что на бывшего футболиста уже возбуждено пять уголовных дел за избиение жены. Александр и Татьяна развелись в 2016 году.

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