"Сломал кровать о мою голову". Экс-жена футболиста Алиева пожаловалась на побои

Бывший футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" вновь попал в центр скандала.

На этот раз экс-супруга Александра Алиева Татьяна просит суд запретить футболисту приближаться к ней и их общим детям.

— Если я исчезну — это будет его рук дело. Он мне угрожает постоянно, выгнал из квартиры, в чём я была. Просто взял меня и сломал кровать о мою голову, — рассказала Татьяна. — Также он отправил голосовое сообщение дочери, где сказал: "Запомни, Алина, мамы больше нет".

Сам футболист уже прокомментировал обвинения в свой адрес, при этом не стал отрицать, что выгнал из дома мать своих детей.

— Да, я её выгнал, это имущество детей. Мама пусть живёт на свалке. Детей я полностью обеспечиваю, а ей я и копейки в руки не дам никогда в жизни, — приводит слова Алиева Isport.ua.

Отметим, что на бывшего футболиста уже возбуждено пять уголовных дел за избиение жены. Александр и Татьяна развелись в 2016 году.