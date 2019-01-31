Деньги — это иллюзия. "Рубин" объявил о переходе Башкирова из "Крыльев"

Соглашение с 27-летним футболистом, запомнившимся яркими цитатами и пьяным вождением, рассчитано на полтора года.

"Рубин", несмотря на серьёзные финансовые трудности, умудряется работать на трансферном рынке. Клуб из Казани объявил о подписании контракта с экс-полузащитником "Крыльев Советов" Евгением Башкировым. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на полтора года.

Сам футболист воодушевлён возможностью поработать с главным тренером казанцев, который сделал звёзд из многих средних игроков РПЛ.

— Мне очень радостно, я нахожусь в таком воодушевлении, что представилась возможность поработать с тренерским штабом Курбана Бекиевича! Я надеюсь почерпнуть очень многое в футболе от него, от его помощников. Задача — помочь "Рубину" сделать то, что от меня требуется, чего ждёт от меня тренерский штаб, может быть, немного улучшить свою личную статистику, вдохновенно играть в футбол, быть агрессивным, — рассказал Башкиров во время просмотра в "Рубине".

Секрет трансфера Башкирова в "Рубин", кажется, прост. Казанскому клубу не пришлось платить за футболиста денежную компенсацию, поскольку "Крылья Советов" расторгли с игроком контракт. Одной из причин наверняка послужил неприятный эпизод, когда Башкирова поймали пьяным за рулём.

Кроме того, Башкиров в последнее время запомнился ярким высказыванием в ходе флеш-интервью, которое мгновенно стало мемом.

Евгений Башкиров из КС и философия в перерыве #УфаКрылья pic.twitter.com/92pTWAtod0 — Карен Адамян (@karenadamyan27) 6 ноября 2018 г.

Усталость — это иллюзия Евгений Башкиров Фото: © instagram/eugenebashkirov

Ранее ходили слухи только о расставаниях "Рубина" с футболистами. Фёдор Кудряшов уже почти подписал контракт с "Фенербахче", а Сердара Азмуна сватают в "Зенит".