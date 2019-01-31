Мощное "Динамо"! Бело-голубые готовятся в поход за Кубком Гагарина

Три очка Дмитрия Кагарлицкого помогли "Динамо" переиграть дома магнитогорский "Металлург".

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершились очередные матчи игрового дня. Один из центральных поединков был сыгран в Москве. На новенькой "ВТБ-арене" в Петровском парке столичное "Динамо" принимало магнитогорский "Металлург".

Динамовцы после провального старта в чемпионате и назначения главным тренером команды Владимира Крикунова показывают добротный хоккей. Команда идёт на пятом месте в Западной конференции. Выше этой позиции "Динамо" вряд ли поднимется, а вот спуститься на пару строчек ниже может. В спину бело-голубым дышит московский "Спартак", отставая от вечных конкурентов на четыре очка. "Магнитка" же после проигрыша дома СКА рассчитывала порадовать своих болельщиков, которые приехали поддержать её, а также увезти из Москвы два очка.

В первом периоде "Динамо" больше владело преимуществом, которое вылилось в заброшенную шайбу. На 17- й минуте шведский нападающий магнитогорцев Деннис Расмуссен присел на скамейку для плохих парней за подножку, чем бело-голубые и воспользовались. Хороший розыгрыш шайбы получился у спецбригады большинства "Динамо", и Дмитрий Кагарлицкий в касание после передачи своего партнёра отправляет шайбу в ворота Василия Кошечкина.

Второй отрезок матча также прошёл под диктовку хозяев. Они больше атаковали, опаснее бросали и на 38-й минуте добились своего. После выигранного вбрасывания в зоне "Металлурга" Аслан Раисов первым успел на добивание и удвоил преимущество "Динамо" — 2:0. У подопечных Владимира Крикунова было ещё несколько верных моментов, но "сталеваров" спас Василий Кошечкин. "Магнитка" пыталась придумать что-нибудь в атаке, но у Мозякина и его партнёров игра явно не клеилась.

Не успели болельщики после перерыва занять свои места, как третья шайба побывала в сетке "Металлурга". Дмитрий Кагарлицкий прокатился за воротами олимпийского чемпиона Пхёнчхана — Кошечкина и выдал пас- конфетку на Микса Индрашиса. Тому не составило труда подставить клюшку и отправить шайбу в ворота — 3:0!

Спустя десять минут "Магнитке" всё же удалось распечатать ворота Ивана Бочарова. Сработало большинство "Металлурга". Деннис Расмуссен с передачи Мэтта Эллисона в касание отправил шайбу в ворота. За две минуты Иван Верещагин даёт "Магнитогорску" шанс на спасение, забросив вторую шайбу в ворота динамовцев. Но спастись "лисам" в этот вечер было не суждено. Микс Индрашис за шестнадцать секунд до конца третьего периода поражает уже пустые ворота магнитогорцев, тем самым оформляя дубль в матче. 4:2 — победа московского "Динамо".

— После своего первого забитого гола "Магнитка" поверила в себя, начала нас немного поджимать, но наши парни надёжно сыграли в защите, — рассказывает после матча голкипер динамовцев Иван Бочаров.

— Мы все понимаем, что уже нужно готовиться к плей-офф, набирать свои очки, уверенно выигрывать каждую игру. Сомневаюсь, что мы сможем догнать "Йокерит", уж сильно отпустили их. Нам без разницы, на кого мы попадём в играх навылет. Если мы хотим стать чемпионами, нужно всех обыгрывать, — резюмировал Бочаров.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" (Москва) — "Металлург" (Магнитогорск) — 4:2 (1:0;1:0;2:2)

ЦСКА — "Ак Барс" (Казань) — 5:4 (0:1;2:1;3:2)

"Барыс" (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2;1:1;0:0)

"Амур" (Хабаровск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 3:2 от (2:2;0:0;0:0)

"Сибирь" (Новосибирск) — "Йокерит" (Хельсинки) — 3:4 от (0:1;1;0;2:2)

"Динамо" (Минск) — "Адмирал" (Владивосток) — 2:3 бул. (0:1;1:1;1:0)

"Динамо" (Рига) — "Спартак" (Москва) — 2:1 бул. (1:0;0:1;0:0)

"Слован" (Братислава) — "Сочи" — 3:2 от (1:1;1:0;0:1)