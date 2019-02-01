Пан или пропал. Спасёт ли Ковалёв свою карьеру в реванше с Альваресом?

В ночь с субботы на воскресенье, 3 февраля, российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв проведёт, возможно, самый судьбоносный поединок в своей карьере. Утративший 4 августа 2018 года после встречи с колумбийцем Элейдером Альваресом титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO и IBA 35-летний уроженец уральского города Копейска постарается сделать всё возможное, чтобы спасти свою карьеру и вернуть статус лучшего в мире.

Сергей Ковалёв провёл в ринге 36 профессиональных поединков, одержав победу в 32 из них (три поражения, одна ничья). Дважды проиграв Андре Уорду в 2016-м и 2017-м, российский боксёр по прозвищу Крашер вернул пояса чемпиона мира по версиям WBO, IBA и EBP уже 25 ноября 2017 года, отправив в технический нокаут во втором раунде украинца Вячеслава Шабранского.

4 августа прошедшего года в Атлантик-Сити Ковалёв встретился с претендентом из Колумбии Элейдером Альваресом. Ведя по ходу встречи в записках у всех трёх судей (59-55, 59-55, 58-56), Сергей в седьмом раунде неожиданно пропустил удар, вынудивший рефери открыть счёт. Не самый сокрушительный удар, но, как оказалось, он достаточно задел честолюбие россиянина, что и заставило Ковалёва ринуться в размен. И тут зрители увидели классику бокса… Альварес прекрасно воспользовался своим шансом контрпанчера, отправив ещё не успевшего восстановиться оппонента уже не в нокдаун, а в самый что ни на есть глубокий нокаут. Досадное поражение, которое, впрочем, позволило уральцу рассчитывать на незамедлительный реванш.

Ближайший уик-энд расставит всё по своим местам и определит будущее Крашера.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего титульного поединка является действующий чемпион из Колумбии по прозвищу Шторм, на чью победу принимается коэффициент 1,65, тогда как коэффициент на победу Сергея равен 2,35 (ничья 17,00).

Альварес провёл в клетке 24 поединка, продемонстрировав стопроцентный результат (24 победы, 12 нокаутом). Элейдер на год младше Ковалёва и в плане выносливости и функциональной подготовки выглядит предпочтительнее. Крашера по-хорошему хватает лишь на стартовые раунды, в ходе которых он обрушивает на противников россыпь затяжных атак. Но, пройдя экватор 12-раундовых поединков, Сергей заметно "подседает". Как будет на этот раз?

Фанаты российского бокса и лично Ковалёва наверняка с оптимизмом восприняли новость о том, что экс-чемпион мира из Копейска сменил главного тренера. К реваншу с Альваресом россиянина готовит бывший чемпион мира в полусреднем весе Джеймс Бадди Макгирт, заменивший на этом посту Аброра Турсунпулатова из Узбекистана. Каким окажется итог сотрудничества, пока сложно предсказать.

С одной стороны, Макгирт достаточно высококвалифицированный специалист, работавший с такими именитыми боксёрами, как Артуро Гатти, Антонио Тарвер, Леймон Брюстер, Вернон Форрест, Хасим Рахман, и априори способен обучить своего подопечного креативным и полезным "фишкам" в бою. Но с другой, Сергей достаточно сложный человек, не имеющий пиетета перед тренерами даже с мировым именем. Примет ли отечественный боксёр геймплан своего нового наставника или продолжит гнуть свою линию — от этого будет зависеть исход реванша.

Многое будет также зависеть и от психологического состояния Ковалёва. Уже не секрет, что Крашер проходит по уголовному делу и обвиняется в избиении американской модели Джейми Фронтц (перелом носа, сотрясение мозга, смещение шейного диска). После ареста Ковалёв был выпущен под залог, но расследование продолжается, и только один Бог знает, как закончится для Крашера суд, следующее заседание которого назначено на март в Калифорнии.

Смог ли Сергей Ковалёв полностью "выключиться" из неприятной темы и провести полноценную подготовку к архиважному поединку против непобеждённого противника, который однажды уже нокаутировал россиянина, узнаем ближайшим воскресным утром.