19-летний футболист сборной ЮАР завершил карьеру после серьёзного ДТП

19-летний хавбек клуба из ЮАР "Кайзер Чифс" Уайзмен Мейива объявил о завершении карьеры. Причиной столь раннего ухода из профессионального спорта стала автомобильная авария, в которой он получил серьёзные травмы.

Wiseman Meyiwa has been forced to retire from football due to injuries sustained in a motor vehicle accident last year. Full story: https://t.co/ektYRGBARu #Amakhosi4Life pic.twitter.com/s15K4RzZV7 — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) 31 января 2019 г.

Само ДТП произошло в ноябре 2018 года. У Мейива был диагностирован перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.