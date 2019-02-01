19-летний футболист сборной ЮАР завершил карьеру после серьёзного ДТП

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19-летний футболист сборной ЮАР завершил карьеру после серьёзного ДТП

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19-летний хавбек клуба из ЮАР "Кайзер Чифс" Уайзмен Мейива объявил о завершении карьеры. Причиной столь раннего ухода из профессионального спорта стала автомобильная авария, в которой он получил серьёзные травмы.

Само ДТП произошло в ноябре 2018 года. У Мейива был диагностирован перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.

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