Кудряшов, Фабрегас, Пулишич и другие громкие трансферы этой зимы

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Кудряшов, Фабрегас, Пулишич и другие громкие трансферы этой зимы

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Коллаж © L!FE. Фото © L!FE/Стас Макаров//Wikimedia Commons

В ночь с 31 января на 1 февраля в Европе официально закрылось трансферное окно. Лайф рассказывает о самых громких переходах футболистов этой зимой. Просто жми на карточки!
Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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