Тренер Емельяненко: Думал снять Фёдора с финала Гран-при

Наставник Последнего Императора рассказал о состоянии своего подопечного перед финалом Гран-при Bellator.

Тренер российского бойца Фёдора Емельяненко Питер Тайссе признался, что хотел снять своего подопечного с поединка против Бейдера.

— У Фёдора были проблемы с левым коленом, и плечо тоже было не в порядке, но я не ожидал такого исхода. Думал снять Фёдора с боя, — признался Питер. — Он не пошёл на встречу c врачом, хотел работать и драться. До боя он нервничал, а после сказал, что счастлив и теперь свободен.

Также тренер считает, что Емельяненко помешали братья Запашные.

— К нему приехали люди из России из цирка. Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало. Я ещё был единственным иностранцем в его команде. Я не понимал, о чём они говорят. Я очень расстроился из-за поражения, я и сейчас расстроен, — приводит слова Тайссе "Спорт-Экспресс".

Напомним, что россиянин проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator на первых секундах боя. В команде Емельяненко находились Аскольд и Эдгард Запашные.