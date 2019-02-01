Конте сравнил "Реал" с картошкой

Итальянский специалист Антонио Конте подтвердил, что осенью с ним связывался мадридский "Реал". Однако он отказался от этого предложения.

— У меня была возможность возглавить "Реал", но я принял решение отказаться от этого. Я предпочитаю приступать к работе с командой в начале сезона, а на тот момент "Реал" был сродни горячей картошке, — приводит слова Конте Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Конте может заменить экс-тренера "Зенита" Лучано Спаллетти в "Интере".