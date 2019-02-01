Азар признан лучшим футболистом Бельгии в 2018 году

28-летний полузащитник "Челси" стал безоговорочным лидером в голосовании за звание лучшего игрока бельгийской сборной. В тройке лидеров — бывший футболист петербургского "Зенита".

Хавбек "Челси" Эден Азар был признан лучшим футболистом Бельгии 2018 года. За него отдали 14 974 голоса. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Второе место у экс-игрока "Зенита", а ныне дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя (3801), а замкнул тройку лидеров хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (2005).

Напомним, что сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. На прошедшем в России чемпионате мира красные дьяволы завоевали бронзовые медали.