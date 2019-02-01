Азар признан лучшим футболистом Бельгии в 2018 году

Хавбек "Челси" Эден Азар был признан лучшим футболистом Бельгии 2018 года. За него отдали 14 974 голоса. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
Второе место у экс-игрока "Зенита", а ныне дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя (3801), а замкнул тройку лидеров хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (2005).
#DeviloftheYear = Eden !— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 1 февраля 2019 г.
@hazardeden10 (14.974)
@axelwitsel28 (3.801)
@DeBruyneKev (2.005)#REDTOGETHER #EuropeanQualifiers#WorldCup #EURO2020 pic.twitter.com/8vCbxU7a5Y
Напомним, что сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге ФИФА. На прошедшем в России чемпионате мира красные дьяволы завоевали бронзовые медали.
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