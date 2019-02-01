Стало известно расписание первых матчей РПЛ в 2019 году

18-й тур Российской премьер-лиги начнётся в первый день весны — 1 марта.
18-й тур РПЛ pic.twitter.com/ODhttygNfN— Life | Спорт (@sport_lf) 1 февраля 2019 г.
В 19-м туре состоится столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком". Бело-голубые впервые сыграют на новом стадионе в Петровском парке.
19-й тур РПЛ pic.twitter.com/psIljz8RlB— Life | Спорт (@sport_lf) 1 февраля 2019 г.
В 20-м туре нас ждёт битва двух столиц: московский "Спартак" примет петербургский "Зенит".
20-й тур РПЛ pic.twitter.com/RnCtWG0AVu— Life | Спорт (@sport_lf) 1 февраля 2019 г.
21-й тур РПЛ начнётся после перерыва на матчи национальных команд. В этот период сборная России сыграет с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире на чемпионат Европы.
21-й тур РПЛ pic.twitter.com/6R6WWPfBzt— Life | Спорт (@sport_lf) 1 февраля 2019 г.
Также отметим, что уже 12 февраля "Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы, а 14 февраля — "Краснодар" с "Байером". Обе встречи начнутся в 20:55 по московскому времени.
Ответные матчи запланированы на 21 февраля. "Зенит" начнёт — в 20:50, а "Краснодар" — в 23:00.
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