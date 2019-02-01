Стало известно расписание первых матчей РПЛ в 2019 году

На официальном сайте Российской премьер-лиги опубликовали расписание встреч с 18-го по 21-й тур.

18-й тур Российской премьер-лиги начнётся в первый день весны — 1 марта.

В 19-м туре состоится столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком". Бело-голубые впервые сыграют на новом стадионе в Петровском парке.

В 20-м туре нас ждёт битва двух столиц: московский "Спартак" примет петербургский "Зенит".

21-й тур РПЛ начнётся после перерыва на матчи национальных команд. В этот период сборная России сыграет с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта) в отборочном турнире на чемпионат Европы.

Также отметим, что уже 12 февраля "Зенит" сыграет с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы, а 14 февраля — "Краснодар" с "Байером". Обе встречи начнутся в 20:55 по московскому времени.

Ответные матчи запланированы на 21 февраля. "Зенит" начнёт — в 20:50, а "Краснодар" — в 23:00.