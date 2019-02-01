CAS признал 12 легкоатлетов из России виновными в применении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил в официальном пресс-релизе, что 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
Имена этих спортсменов пока не называются, но ранее под подозрение попали 14 россиян: Иван Ухов, Люкман Адамс, Татьяна Белобородова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Ксения Агафонова, Анися Кирдяпкина и Иван Юшков.
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