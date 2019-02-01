CAS признал 12 легкоатлетов из России виновными в применении допинга

Читайте также

CAS признал 12 легкоатлетов из России виновными в применении допинга

125

Российский легкоатлет Люкман Адамс. Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил в официальном пресс-релизе, что 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Имена этих спортсменов пока не называются, но ранее под подозрение попали 14 россиян: Иван Ухов, Люкман Адамс, Татьяна Белобородова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Ксения Агафонова, Анися Кирдяпкина и Иван Юшков.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×