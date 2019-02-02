Кожевников: КХЛ выбрала неправильное направление

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — об исключении из КХЛ худшего клуба согласно рейтингу лиги.

В Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне станет на один российский клуб меньше. На этом будет настаивать президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, опираясь на данные рейтинга, проводимого лигой. Сейчас в числе потенциально худших три клуба: "Северсталь", "Амур" и "Адмирал". Об этом руководитель лиги заявил в одном из своих недавних интервью. Мы спросили у заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова о правильности принятия такого решения.

— На мой взгляд, КХЛ выбрала неправильное направление. Откуда у них такие рейтинги? Почему в таком случае в списке отсутствует "Динамо (Рига)" и "Слован"? "Рига" всегда была в конце турнирной таблицы. В этом году поднялась немного — и что, у них сразу рейтинг вырос? А "Слован"? Там на выездные матчи ездят семнадцать человек, но его в списке нет. Что "Куньлунь" делает в нашей лиге? Ведь у них даже китайцев нет в команде. Вот такие вопросы сразу появляются. Очень много противоречий. Это всё обсуждается ещё с прошлого года.

Показатели команд постоянно могут меняться. Вот взять, к примеру, "Амур". Он в прошлом сезоне в плей-офф играл, а сейчас по каким-то причинам входит в группу риска. В Хабаровске толпы людей ходят на хоккей. То же самое во Владивостоке. "Адмирал" играл в позапрошлом розыгрыше Кубка Гагарина, но и он, как оказывается, может быть исключён из КХЛ. Кто принимает такие решения?

Нужно оставлять клубы в лиге, возвращать новокузнецкий "Металлург" и "Югру", чтобы молодые хоккеисты могли проявлять себя. Что бы мы чувствовали после Олимпиады, если бы не было Гусева? А ведь он и в "Югре" играл, и в "Амуре". "Северсталь" и играет хорошо, и сколько игроков она дала для КХЛ, и с финансированием, насколько я знаю, там всё нормально. Давайте ещё уберём "Динамо", ЦСКА, "Спартак", а наберём команды из Франции, Швейцарии.

Выход только один: нужно собираться представителям КХЛ, руководителям клубов, ФХР, сесть за стол и договариваться, как правильно сделать, — заключил эксперт.

Напомним, год назад КХЛ покинули два клуба — "Лада" из Тольятти и "Югра" из Ханты-Мансийска. Годом ранее по тому же пути пошёл и новокузнецкий "Металлург". На данный момент все три клуба выступают в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).