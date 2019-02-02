Кузнецов тащит "Вашингтон" в отсутствие Овечкина

Гол на последней минуте встречи и передача Евгения Кузнецова помогли "Вашингтону" победить дома "Калгари".

"Вашингтон Кэпиталз" прервал серию из семи поражений подряд, победив дома "Калгари Флэймз" — 4:3. Победную шайбу у "столичных" на исходе основного времени забросил нападающий Евгений Кузнецов, она стала десятой в нынешнем сезоне для российского форварда.

Для "Вашингтона" эта игра была первой после недельного перерыва. Нужно отметить, что лидер и капитан команды Александр Овечкин участия в матче не принимал. Форвард отбывает дисквалификацию в один матч за отказ участвовать в матче звёзд.

"Вашингтон Кэпиталз" — "Калгари" Флэймз" — 4:3 (2:1;1:1;1:1)

Голы:

3 — 1:0 Даун Н.

18 — 1:1 Баклунд М.

20 — 2:1 Яшкин Д.

21 — 3:1 Улсон Т.

23 — 3:2 Хэтэуэй Г.

53 — 3:3 Линдхольм Э.

60 — 4:3 Кузнецов Е.