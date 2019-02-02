Трибуны не помогли. Подопечная Турсунова вылетела с теннисного турнира в Питере

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Трибуны не помогли. Подопечная Турсунова вылетела с теннисного турнира в Питере

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Фото: © twitter/WTA‏

Белорусская спортсменка Арина Соболенко не смогла навязать борьбу сопернице из Нидерландов.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге выходит на финишную прямую. Сегодня на "Сибур-арене" проходят полуфинальные поединки. В первом из них представителей России не было: играли Арина Соболенко из Белоруссии и Кики Бертенс из Нидерландов. Учитывая ранний вылет других спортсменок из страны — хозяйки соревнований, трибунам пришлось выбирать, за кого болеть.

<p>Фото: © L!FE</p>

Конечно, преимущественно симпатии публика отдавала Арине Соболенко из соседней страны. Периодически с трибун раздавались крики: "Арина, вперёд", "Арина, давай". В первом сете это работало: белоруска выдавала отличные отрезки, периодически срывая аплодисменты за красивые манёвры.

Но и соперница не сдавалась. Абсолютно равная борьба на корте довела теннисисток до тай-брейка, где сильнее оказалась представительница Нидерландов.

После проигранного первого сета Соболенко мощно зарядила по мячу над трибунами: это был крик отчаяния. Зрители предвкушали, что теннисистка из Белоруссии набралась спортивной злости и ожесточённое противостояние продолжится и во втором сете. Но теннисистка, казалось, заменившая Марию Шарапову и с точки зрения поддержки со стороны зрителей, и с точки зрения эмоций на корте, начала сдавать.

Соболенко стартовала во втором сете со счёта 0:4, и шансов побороться за выход в финал больше не оставалось. Не помог даже регулярно выходивший на корт тренер Дмитрий Турсунов, в прошлом прославленный российский теннисист. Соболенко сумела взять ещё два гейма, долго не отдавала Бертенс решающие очки, но всё же уступила.

7:6, 6:2 — Кики Бертенс из Нидерландов становится первой финалисткой турнира WTA в Санкт-Петербурге, а Арина Соболенко, несмотря на яркую игру, едет домой.

Во втором полуфинальном матче играют россиянка Вера Звонарёва и Донна Векич из Хорватии.

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