Вера выбывает последней. Звонарёва пролетела мимо финала питерского турнира

В главном матче турнира St.Petersburg Ladies Trophy не будет ни одной представительницы России.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге для российских болельщиков проходит в каком-то смысле под заголовком "Потерянные надежды". Сначала Мария Шарапова, которую здесь так ждали, снялась с соревнований из-за травмы плеча, затем первая ракетка страны Дарья Касаткина просто вылетела.

Осталась только одна Вера. И надежда на Звонарёву. Победив ту самую Касаткину, она добралась до полуфинала в своём фирменном стиле: не столько ярком, сколько бойцовском. Однако в поединке с Донной Векич, борьбы, увы, не получилось.

Юная хорватка не оставила своей сопернице шансов, в обоих сетах разгромив её со счётом 6:2. Звонарёва, несмотря на выкрики с трибун "Вера, Вера", не смогла ничего противопоставить сопернице.

На матч чемпионата мира Хорватия — Россия этот поединок не был похож с точки зрения игры. Но результат, к сожалению для местных болельщиков, оказался таким же: победили гости.

Россиянок же в одиночном турнире не осталась. Вера выбыла последней. В главном матче встретятся теннисистки из Нидерландов и Хорватии. Кики Бертенс и Донна Векич выявят сильнейшую завтра.