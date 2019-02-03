Увела из семьи чемпиона ОИ и стала круче него. Кто сыграет в питерском финале?

Хорватская теннисистка Донна Векич — одно из открытий турнира Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге. Она дошла до финала и заслужила похвалы в адрес своей игры. Однако буквально недавно Векич была известна исключительно как подруга олимпийского чемпиона. Лайф — об истории, которую в Петербурге обсуждают только в кулуарах.

— Возможно, мой вопрос покажется вам некорректным, но всё же... Когда вы только начинали встречаться со Стэном...

— Действительно некорректный. Давайте про теннис.

Ведущий пресс-конференции хорватки Донны Векич после её победы в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy над Верой Звонарёвой резко обрывает любые попытки задать вопрос о её звёздном бойфренде. Сама хорватка просто улыбается: хоть по-русски она не понимает, но имя Стэн звучит так же. И вот один лихо закрученный вопрос всё же проскальзывает:

— У нашего великого писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина есть героиня Дона Анна, а у неё — свой Дон Гуан. Ваш Дон Гуан — это Стэн. Вы с ним часто совместно тренируетесь?

Пока Донне переводят вопрос, пытаясь, объяснить перипетии сюжета пушкинского "Каменного гостя", она начинает смеяться. А потом коротко отвечает: "Иногда".

Больше никаких вопросов о Стэне никому из журналистов задать не удаётся. В официальном релизе всё чисто и красиво: про лучший теннис в карьере и детские мечты. И действительно: Векич блестящей игрой на турнире в целом и сверхуверенной победой над Звонарёвой заслужила, чтобы её саму воспринимали в первую очередь как сильного игрока, а не как подругу теннисиста. Однако несколько лет назад всё было иначе.

"Он спал с твоей девушкой"

На турнире в Монреале в 2015 году одиозному австралийцу Нику Кирьосу не понравилось поведение его соперника Станисласа Вавринки, и он решил его обескуражить фразой "он спал с твоей девушкой, жаль тебе это говорить, приятель". Он — это Танаси Коккинакис, австралийский теннисист греческого происхождения. А девушка — это как раз Донна Векич.

Станислас "Стэн" Вавринка, 33 года Швейцария Чемпион 3 турниров Большого шлема

Олимпийский чемпион

Победитель 18 турниров ATP

Обладатель Кубка Дэвиса

Бывшая 3-я ракетка мира Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Несмотря на всю деликатность ситуации (ведь фразу, естественно, услышала вся арена), именно тогда стало ясно, что Вавринка действительно встречается с Векич, и о хорватке, которая никак не могла заявить о себе игрой в теннис, наконец заговорили.

Векич ещё в 2013 году заявляла, что швейцарец — один из её лучших друзей в теннисе. Спустя два года, когда Вавринка официально оформил развод со своей супругой, стало понятно, что они с Векич больше чем друзья. Тогда ему было 30 лет, его жене Ильхам — на десять больше, а Донне — на десять с лишним меньше. Вавринка выбрал более молодую подругу, даже несмотря на то, что в браке у него росла дочь.

Выход из тени

С тех пор к Векич приклеилось прозвище "девушка Вавринки", поскольку Станислас, или просто Стэн, являлся серьёзным авторитетом в мире тенниса, выиграв турниры Большого шлема, Олимпиаду и Кубок Дэвиса. У Донны же за плечами был один-единственный титул турнира WTA.

Однако сейчас тенденция наконец-то начала меняться. Векич сейчас 22, она наконец-то пережила период неудач после юношеских побед и взялась за голову. Хорватке долгое время не хватало стабильности, а если она и была, то только в поражениях. Но в 2018 году Векич выиграла у теннисисток из топ-10 больше матчей, чем за всю карьеру до этого.

Донна Векич, 22 года Хорватия Победительница двух турниров WTA

Финалистка St.Petersburg Ladies Trophy — 2019

̶Д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶ ̶С̶т̶э̶н̶а̶ ̶В̶а̶в̶р̶и̶н̶к̶и̶ Фото: © instagram/donnavekic

И продолжила это делать в Санкт-Петербурге, отправив с Ladies Trophy домой вторую ракетку мира Петру Квитову. Поэтому Донна и может себе позволить искренне рассмеяться на вопросы о некогда звёздном бойфренде. В режиме реального времени Векич занимает 25-е место в рейтинге WTA и показывает, по мнению журналистов, лучший теннис в карьере. А вот Вавринка сейчас в рейтинге ATP только 57-й.

У швейцарца и возраст солидный: уже 33 года, тогда как у Векич всё только начинается. Чем-то напоминает сюжет фильма — номинанта на премию "Оскар" "Звезда родилась". Два таланта из одной области влюбляются друг в друга, при этом карьера одного стремительно угасает, а другого — стремится ввысь. Главное, чтобы финал не стал настолько трагичным.

St.Petersburg Ladies Trophy — 2019.

Финал.

Донна Векич — Кики Бертенс.

16:30 по мск.