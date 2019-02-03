Гол Тарасенко в падении помог "Сент-Луису" переиграть "Коламбус" — видео

Шайба и две передачи российского нападающего Владимира Тарасенко приблизили "Сент-Луис" к зоне плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи. В Коламбусе команда Артемия Панарина принимала "Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко. Гости в первом периоде усилиями О'Райли и Гуннарссона сделали себе комфортный задел в две шайбы. В третьей двадцатиминутке нападающий "мундиров" Бьоркстранд с передачи Панарина возвращает "Коламбус" в игру, но через полминуты Владимир Тарасенко в падении после выстрела О'Райли добивает снаряд в сетку ворот Йоонаса Корписало, восстановив преимущество своей команды в две шайбы.

34 seconds after Columbus scored, Ryan O'Reilly and Vladimir Tarasenko teamed up to do this. #stlblues pic.twitter.com/y3wpK083Gg — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 3 февраля 2019 г.

Под занавес матча Артемий Панарин ассистирует Дюбуа, зарабатывая второй балл в матче за результативность. Но перевести встречу в овертайм "Коламбусу" помешал Оскар Сундквист, за полминуты до конца основного времени забив уже в пустые ворота "Блю Джекетс" — 2:4.

Это поражение стало пятым подряд для "мундиров". Отметим, что российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский был в числе запасных и участие в матче не принимал.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" — "Сент- Луис Блюз" — 2:4 (0:2; 0:0; 2:2)