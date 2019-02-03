Вернул должок. Ковалёв снова лучший боксёр в мире!

Российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв ранним воскресным утром вернул свой пояс чемпиона мира по боксу по версии WBO, выиграв в матче-реванше у своего недавнего обидчика Элейдера Альвареса из Колумбии в весовой категории до 79,4 кг.

Все судьи были единодушны в отношении победителя: 116:112, 116:112, 120:108 — единогласная победа Сергея Ковалёва, и он вновь чемпион мира! Потеряв титул 4 августа 2018 года, Сергей оказался готов к большим изменениям в своём тренировочном процессе, главным итогом которых стала смена тренера. Вместо узбекского специалиста Аброра Турсунпулатова должность коуча занял известный американский тренер, экс-чемпион мира в полусреднем весе Джеймс Бадди Макгирт, имеющий богатый опыт в работе со звёздными бойцами. Как показал итог повторного поединка с Альваресом, Ковалёв не прогадал.

Два стартовых раунда оказались за Сергеем: россиянин больше прессинговал, прекрасно использовав джебы в голову с ударами по корпусу. Элейдер старался не форсировать события, что было ожидаемо: колумбиец, памятуя о первом бое, прекрасно понимал, что необходимо дать сопернику "вымахаться", устать и ближе к экватору поединка начать свою игру. Но, к большому разочарованию Альвареса и его поклонников, этот план не сработал.

В третьем раунде южноамериканец показал зубы, чаще используя правый джеб. Это не принесло большого урона Ковалёву, но данный отрезок боя остался за чемпионом. В четвёртом раунде Сергей стал работать разнообразнее, используя не только быстрые джебы, но и хуки под самым разным углом. К середине схватки Крашер по-прежнему был быстрее и точнее, и, несмотря на опасения, что вот-вот топливо в "бензобаке" претендента закончится, Сергей темпа не сбавлял, как и не отдавал инициативу. Альварес попросту не мог даже начать свою работу: Ковалёв всё видел и пресекал. Во второй половине поединка экс-чемпион стал чаще обрабатывать корпус колумбийца, что не могло не сказаться на выносливости Элейдера. Но Альварес всё же исправно пускал в ход свою опасную правую руку, мечтая повторить сценарий первой встречи с россиянином…

В девятом раунде проигрывавший по всем статьям южноамериканец решился на штурм, но это больше было похоже на крик отчаяния. Ковалёв грамотно действовал, не идя в размен с оппонентом. Сергей работал по уму, с завидной точностью контролируя ход боя. Конечно же, определённые удары Альвареса доходили до цели, но на каждый из них россиянин отвечал плотными связками. В одиннадцатом раунде колумбийский боксёр прекрасно пробил сдвоенным джебом и правым боковым, но развить успех так и не сумел. Заключительный раунд вновь поставил всё на свои места: Ковалёв точно попал в челюсть соперника, и показалось, что Элейдер сейчас рухнет на настил ринга, но Альварес выстоял.

Сергей Ковалёв — вновь чемпион мира, доказавший, что в первом бою с Альваресом он проиграл не противнику, а самому себе. Очень важная и в какой-то степени судьбоносная победа в карьере 35-летнего россиянина, для которого данный успех вновь открывает дорогу к большим поединкам.

Кто следующий?

Удивительно, но факт: все четыре пояса чемпионов мира по самым престижным боксёрским версиям принадлежат россиянам: Дмитрий Бивол — чемпион по версии WBA, Александр Гвоздик — чемпион по версии WBC, Артур Бетербиев — чемпион по версии IBF. Сложно представить, насколько поединки между российскими спортсменами могут быть интересны западным зрителям и телевидению, но поклонников бокса всегда привлекали бои между действующими чемпионами.

Ковалёв готов драться со всеми из вышеперечисленных, но для российских фанатов наиболее интересна встреча Крашера с Артуром Бетербиевым. В 2015 году между бойцами произошла перепалка в Интернете, в частности, Бетербиев в одном из интервью рассказал, как побеждал Сергея в любителях и не прочь повторить успех на профессиональном ринге. Горячий ответ Ковалёва на сайте Tofight.ru не заставил себя долго ждать.

— Это когда, интересно, он меня бил-то? Во сне, что ли? Дважды встречались, где на спаррингах первые два раунда у Битера голова отлетала, а в третьем и четвёртом раундах, когда я устал, так и не смог со мной ничего сделать! Все удары бил по воздуху, словно делал бой с тенью! Не нужно народ в "заблуду" вводить, Артурчик! Сначала заработай бой со мной, а там я тебя и накажу. И не нужно выдавать желаемое за действительность.

Не против поединка с Ковалёвым и Дмитрий Бивол, о чём заявил чемпион мира по версии WBA в прямом эфире телеканала "Матч ТВ". Слово за Сергеем!