Не брат Хабиба, но побеждает. Саид Нурмагомедов побил Бибулатова в UFC

В ночь с субботы на воскресенье в бразильском городе Форталеза прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN+ 2, в рамках которого выступили российские бойцы Магомед Бибулатов и Саид Нурмагомедов.

Примечательно, что в 2014 году оба российских спортсмена встречались друг с другом в клетке. Финал Гран-при промоутерской компании Absolute Championship Berkut (АСВ) завершился победой судейским решением Магомеда Бибулатова из Грозного. Это поражение стало первым и пока единственным для Нурмагомедова. Но желания отомстить своему обидчику у Саида нет: дагестанец и чеченец с того времени подружились, проводят совместные тренировки в различных кемпах планеты, представляют бойцовский клуб "Ахмат" и имеют приятельские отношения с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Боец наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов (14–2–0) дебютировал в UFC в апреле 2017 года с уверенной победой над филиппинцем Дженелом Лаусой. Чеченского атлета пророчили в будущие чемпионы, ведь на тот момент он имел прекрасный рекорд из 14 побед подряд, а также чемпионские пояса таких организаций, как ACB, WFCA и WSOF. Верил в будущий успех Чаборза и президент UFC Дана Уайт, определивший в соперники россиянину уже во втором поединке под эгидой сильнейшей организации планеты топового Джона Морагу, победа над которым вывела бы уроженца Грозного в ТОП-5 наилегчайшего веса.

Это испытание Бибулатов не прошёл, проиграв нокаутом в первом раунде. Фиаско Магомеда стало полной неожиданностью… Он действительно в случае успеха был бы в нескольких шагах от чемпионского поединка. Чаборзу пришлось начинать всё с нуля.

Весь 2018 год Бибулатов пропустил из-за травмы, и столь длительное отсутствие не могло не сказаться на имени следующего оппонента. Им стал 26-летний бразилец Рожерио Бонторин (15–1–0), для которого поединок против Магомеда стал дебютом в UFC. От Бибулатова в этом поединке ждали яркой и зрелищной победы, но… Чаборз уверенно контролировал ход боя, гораздо чаще попадал в стойке и был лучше в плане борьбы, о чём красноречиво свидетельствует статистика: всего Бибулатов нанёс 66 ударов, Бонторин — 52; акцентированных ударов: Бибулатов — 58, Бонторин — 40; переводы в партер: Бибулатов — 4, Бонторин — 1.

Сложно не согласиться с тем, что Магомеда попросту "ограбили". Поражение ставит не только крест на титульных амбициях россиянина в ближайшие годы, но и в целом под сомнение возможность продолжать Магомеду выступать в сильнейшей лиге мира. Не секрет, что в UFC действует негласное правило увольнять проигравших дважды подряд бойцов. Как будет на этот раз — вопрос. Но наверняка президент организации Дана Уайт и сам признает, что Бибулатова засудили…

Другой представитель клуба "Ахмат" Саид Нурмагомедов (13–1–0) не стал давать возможность судьям влиять на исход поединка, закрыв все вопросы в первом раунде. С первых же секунд дагестанский боец был гораздо активнее, попросту разбивая своего оппонента — 23-летнего бразильца Рикардо Рамоса (12–2–0) быстрыми и хлёсткими ударами ногами. Хозяин клетки попросту не мог даже начать действовать, "съедая" все блюда, которые ему предлагал россиянин. На исходе второй минуты поединка Саид поразил соперника "вертушкой", пришедшей точно в печень соперника. В завершение этой атаки обескураженный Рамос пропустил хай-кик и серию добивающих ударов руками. Красивая и очень зрелищная победа 26-летнего махачкалинца, чей яркий стиль ведения боя сулит скорейший путь к поединкам с самыми топовыми бойцами легчайшего веса. После этого поединка Саида Нурмагомедова будет сложно не замечать боссам UFC, для которых бойцы с таким техническим арсеналом — на вес золота!

В главном событии вечера боёв в Бразилии Марлон Мораес "задушил" своего недавнего обидчика Рафаэля Ассунсао. Также отметим очередную зрелищную победу экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (65,8 кг) и живую легенду этого спорта Жозе Альдо, попросту снёсшего со своего пути Ренато Моикано градом тяжелейших ударов кулаками и коленями. Жозе вернулся!