Россия всё-таки лучшая! Теннисистки Гаспарян и Макарова выиграли турнир в Питере

В финальном поединке проигравшей оказалась смешанная пара из россиянки и представительницы Словакии.

Если в одиночном турнире Ladies Trophy в Санкт-Петербурге из представительниц России до финала не дошёл никто, то в соревнованиях пар теннисисток из страны — хозяйки турнира было хоть отбавляй. Сразу три из четырёх участниц главного матча представляют Россию. Паре соотечественниц Маргарита Гаспарян — Екатерина Макарова противостоял смешанный дуэт из россиянки Анны Калинской и словачки Виктории Кужмовой.

Поединок получился напряжённым и красивым, но продлился всего два сета, а не три, как можно было предположить. Трудную победу одержали россиянки Гаспарян и Макарова — 7:5, 7:5.

Впереди самый главный матч турнира: финал в одиночном разряде. Титул разыграют голландка Кики Бертенс и хорватка Донна Векич.

Увела из семьи чемпиона ОИ и стала круче него. Кто сыграет в питерском финале?