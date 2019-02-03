Легенды в игре! Южный, Мыскина и Дементьева зажгли в Питере – видео

Прославленные российские теннисисты выиграли самый невероятный матч St.Petersburg Ladies Trophy.

На турнире WTA в Санкт-Петербурге разыгрывают не только титулы в одиночном и парном разрядах. На корте появились также и легенды тенниса, которые и сами ещё совсем недавно были в туре. Причём как в женском, так и в мужском. Объединённая команда из Анастасии Мыскиной, Елены Дементьевой и Михаила Южного вышла на центральный корт "Сибур — Арены" и покорила сердца зрителей.

В матче против легенд тенниса арена, конечно, болела за сборную России. И она не подвела. Мыскина у сетки, Дементьева на задней линии и укороченные Южного — российская команда была великолепна. Словно и не завершали карьеры.

Не удержался даже генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев, который вышел на корт прямо в костюме, сняв только галстук, пиджак и туфли. Отыграл так целый гейм, чем вызвал небывалой восторг публики.

А сам поединок закончился, как и должен был: победой россиян. Разве могло быть иначе?

Единственный трофей, который хозяевам так и не покорится в этом году: женский одиночный разряд. В финале играют хорватка Донна Векич и голландка Кики Бертенс.

Увела из семьи чемпиона ОИ и стала круче него. Кто сыграет в питерском финале?