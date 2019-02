"Никогда такого не видела!" Шоу Лазарева шокировало победительницу Ladies Trophy

Лауреат премии "Золотой граммофон" и призёр "Евровидения" выступил на закрытии теннисного турнира.

Теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy завершился грандиозной шоу-программой с участием российского певца Сергея Лазарева — лаурета премии "Золотой Граммофон" и призёра песенного конкурса "Евровидение — 2016". Тогда исполнитель представлял Россию с хитом "You Are the Only One" (Ты — единственная), и его смысл отлично перекликается с лозунгом турнира — The Only (Такая одна). Однако на закрытии Лазарев исполнил не только этот, но и другие хиты. Вместе с ним выступала целая "армия" танцоров, сам он тоже активно передвигался, в том числе на "летающей" сцене.

Для участниц финального матча такой подход к организации теннисного турнира был в новинку. Когда у победительницы турнира Кики Бертенс на послематчевой пресс-конференции спросили, что она больше всего запомнит, помимо своей победы, та ответила без колебаний.

Певец, танцоры, шоу — это просто невероятно, я такого никогда не видела ни на одном турнире. Это мне запомнится больше всего. Да и вообще вся организация: мне в Санкт-Петербурге было комфортно, всё понравилось Кики Бертенс Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Для голландки победа в Петербурге стала восьмой на турнирах WTA. В прошлом году она вылетела в первом круге.

Королева Питера. Теннисистка Бертенс выиграла Ladies Trophy