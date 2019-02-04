Без Шараповой, но с Сергеем Лазаревым. Как Питер заболел теннисом

Санкт-Петербург — столица российского тенниса, и последние дни напомнили об этом всему миру. В Северной столице прошёл турнир WTA Ladies Trophy, на который приехали сильнейшие теннисистки планеты. О том, как в городе принимали турнир, — в репортаже Лайфа.

Привычные поребрик, парадная и кура с гречей в эти дни сменились на эйс, брейк и форхенд с бэкхендом. О теннисе в Петербурге говорят буквально все: от юных детишек до солидных мужчин в двубортных пиджаках. В метро слышатся дискуссии о травмах Марии Шараповой, в магазине обсуждают шансы Дарьи Касаткиной, даже в отеле спрашивают: вы случайно не на турнир приехали? И тогда окончательно понимаешь: большой теннис вернулся домой.

Женский международный турнир в Санкт-Петербурге начали проводить ещё в 2003 году. С перерывами он худо-бедно дожил до 2008-го, а потом исчез. Соревнование далеко не премиальной категории ITF с крошечным по меркам большого тенниса призовым фондом никому особо не было нужно. Однако всё изменилось в 2015-м. Спонсором турнира стал "Газпром", который увеличил его призовой фонд в 32 раза: с 25 тысяч долларов до 800. Вырос, соответственно, и уровень: теперь сюда приезжают не юниоры и любители, а лидеры мирового рейтинга. Для иностранцев и название сделали звучное — St.Petersburg Ladies Trophy. Серена была бы в восторге.

В этом году все особенно ждали Марию Шарапову. Страшно представить, но одна из лучших теннисисток в истории России никогда не была в Петербурге. Не просто не играла здесь, а вообще не была! Поэтому для неё устроили целую культурную программу, да и на корте активно поддерживали. Однако надолго это Шарапову на родине не задержало. Из-за старой травмы плеча она была вынуждена сняться с турнира уже во втором круге.

Но и без Шараповой нашлись свои герои. А лучшей из россиянок неожиданно стала 34-летняя Вера Звонарёва, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка. Но в финал не удалось пройти и ей. Казалось, главный матч турнира без россиянок обречён на провал в плане посещаемости. Но всё-таки мы имеем дело с теннисной столицей страны, так что всё было совершенно не так.

Нескончаемые людские караваны огибают "Газпром-арену", хотя никакого футбола в феврале нет и в помине. Сам "Зенит" вообще сейчас в солнечной Испании, но зрителям есть на что посмотреть и без футбольной команды. Народ движется в сторону "Сибур-арены" — главной площадки спортивного Петербурга в эти дни.

Небольшая очередь у входа и ещё более серьёзный ажиотаж внутри — болельщикам не так важно, кто именно играет, они действительно изголодались по большому теннису и рады увидеть топ-матчи. Вывеска Векич — Бертенс их совершенно не смущает, у теннисисток из Хорватии и Нидерландов даже есть персональные болельщики, в том числе и совсем юные.

Во время матчей всё строго: вход только в перерывах, на трибунах не шуметь, но публика и сама в курсе, что к чему. В отличие от австралийцев, которые горазды издеваться над белорусской Ариной Соболенко, здесь ко всем игрокам относятся исключительно положительно, а "почти соотечественниц" и вовсе поддерживают как родных.

В ожидании открытия дверей есть чем заняться. Можно вообразить себя кем-то из мировой теннисной элиты.

А можно и самому почувствовать себя звездой тенниса.

Потом сделают вот такое подвижное фото.

Вокруг специальное издание газеты с лицами турнира.

Стенды с лучшими фотографиями.

А в пресс-центре — турнирная сетка. Всё от руки, с душой, как и весь турнир.

Внутри арены — 7 тысяч мест. Если в течение турнира свободные кресла так или иначе найти можно...

...то в финале — нет. Даже пустовавшая на четверть пресс-ложа битком, некоторым мэтрам журналистики приходится постоять. Но и матч не даст усидеть на месте.

Хотя собрались все даже несколько раньше. Ведь на корте обожаемые всеми легенды российского тенниса: Анастасия Мыскина, Елена Дементьева и Михаил Южный.

Не без помощи гендиректора турнира и зампреда правления ПАО "Газпром" Александра Медведева, который выходит на корт прямо в костюме, сборная России выигрывает матч у сборной мира.

А теперь главное — финал. Донна Векич мощно начинает, но даёт сопернице сделать камбэк и проигрывает сет. В перерыве играет оркестр. Причём, как выяснилось позже, голландскую мелодию. Возможно, именно это помогает Кики Бертенс в итоге победить, хотя сама она признаётся, что музыку даже не слышала.

А сразу после игры и церемонии награждения — мощное шоу c хедлайнером Сергеем Лазаревым. Обычно на теннисных турнирах такое не принято, но мы всё-таки в России. Гостей мы принимать умеем.

Победительница турнира просто в шоке: говорит, такого никогда нигде не видела и обязательно запомнит Ladies Trophy — 2019. И приедет в следующем году. А вот победит ли? Обычно питерский турнир каждый год дарит миру новую победительницу. Слоган The only ("Такая одна") действительно работает. И применить его можно не только к участницам, но и к самому турниру, ведь таких в мире больше нет.