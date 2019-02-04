Вратарь Селихов приступил к тренировкам в общей группе "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов начал тренироваться с основной группой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Отличные новости!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2019 г.
✅ Александр Селихов в общей группе на утренней тренировке#Спартак #КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/C9OOMyByM3
Напомним, что в мае прошлого года у Селихова был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого он выбыл на длительный срок и пропустил чемпионат мира.
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