Капризов забивает, а Красиков спасает. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге.

10. Станислав Галиев ("Ак Барс", Казань)

Молниеносная контратака в исполнении форварда "Ак Барса" завершилась мощнейшим щелчком и голом в ворота "Спартака".

9. Илья Ежов ("Нефтехимик", Нижнекамск)

Провалились защитники "Нефтехимика", играя в большинстве, и нападающий "Торпедо" убежал на рандеву с Ильёй Ежовым, но переиграть голкипера форварду не удалось.

8. Александр Романов (ЦСКА, Москва)

Нападающий армейцев в домашнем матче против казанского "Ак Барса" после выверенной передачи своего партнёра вывел ЦСКА вперёд, тем самым огорчив своего деда — главного тренера казанской команды Зинэтулу Билялетдинова.

7. Артём Загидулин ("Металлург", Магнитогорск)

Два в одного получилась атака у "Трактора", но страж ворот магнитогорцев был непробиваем.

6. Иржи Секач ("Ак Барс", Казань)

Классно разыграли большинство казанцы в матче против столичного "Спартака", и чешский нападающий "Ак Барса" Иржи Секач с пятака добил шайбу в ворота Никиты Беспалова.

5. Владислав Картаев ("Локомотив", Ярославль)

Отличный сольный проход удался нападающему ярославцев Владиславу Картаеву в матче против "Северстали". Форвард запутал всю оборону соперника и забил первый гол в матче.

4. Йони Ортио ("Витязь", Подольск)

Шайба в собственные ворота нападающего "Трактора" Марселя Шолохова, которая стала победной для "Витязя", была записана на вратаря подмосковной команды Йони Ортио.

3. Степан Захарчук ("Адмирал", Владивосток)

Защитник "моряков" Степан Захарчук в матче с минским "Динамо" на девятой секунде второго периода мощно зарядил от своей зоны. Вратарь минчан не ожидал такой наглости от Степана.

2. Алексей Красиков ("Сибирь", Новосибирск)

Нападающий СКА Никита Гусев не смог пробить голкипера новосибирцев Алексея Красикова, а "Сибирь" победила одного из лидеров чемпионата.

1. Кирилл Капризов (ЦСКА, Москва)

В домашнем матче против минского "Динамо" после сорока минут игры московские армейцы горели 0−2. В третьем периоде Кирилл Капризов, забросив шайбу, вернул ЦСКА в игру, а в овертайме принёс красно-синим волевую победу, убежав с партнёром в классическую контратаку.