Головин попал в символическую сборную 23-го тура Лиги 1

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Головин попал в символическую сборную 23-го тура Лиги 1

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Фото: © Twitter/AS Monaco

Издание L'Equipe подвело итоги 23-го тура чемпионата Франции по футболу и назвало лучших игроков.

Хавбек сборной России и "Монако" Александр Головин вошёл в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции по версии журнала L’Equipe.

Помимо него в этот список вошли Антони Лопеш ("Лион"), Томас Фоке ("Реймс"), Софьян Алакуш ("Ним"), Лоик Ландре ("Ним"), Матьё Кафаро ("Реймс"), Юссуф Коне ("Лилль"), Шейк Ндойе ("Анже"), Александр Головин ("Монако"), Мусса Дембеле ("Лион"), Николя Пепе ("Лилль") и Желсон Мартинш ("Монако").

Напомним, что Головин забил гол в ворота "Тулузы". Всего 22-летний полузащитник сыграл за "Монако" в 20 играх, где забил два гола и сделал две передачи.

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