Головин попал в символическую сборную 23-го тура Лиги 1

Хавбек сборной России и "Монако" Александр Головин вошёл в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции по версии журнала L’Equipe.
L'Equipe's Ligue 1 team of the week from the 23rd (official) round of matches. pic.twitter.com/fcT5EhKOny— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 3 февраля 2019 г.
Помимо него в этот список вошли Антони Лопеш ("Лион"), Томас Фоке ("Реймс"), Софьян Алакуш ("Ним"), Лоик Ландре ("Ним"), Матьё Кафаро ("Реймс"), Юссуф Коне ("Лилль"), Шейк Ндойе ("Анже"), Ал"Монако"), Мусса Дембеле ("Лион"), Николя Пепе ("Лилль") и Желсон Мартинш ("Монако").
Напомним, что Головин забил гол в ворота "Тулузы". Всего 22-летний полузащитник сыграл за "Монако" в 20 играх, где забил два гола и сделал две передачи.
- Популярные
- По времени