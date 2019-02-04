Глушаков перестал требовать от жены алименты и разрешил детям жить с ней

Футболисту и его супруге Дарье, которые разводятся, осталось только урегулировать вопрос деления совместно нажитого имущества.

32-летний футболист "Спартака" Денис Глушаков принял решение разрешить его двум дочкам жить вместе с его женой Дарьей, с которой он находится в бракоразводном процессе. Также он отказался от алиментов.

— Мы приветствуем данное решение Дениса. Он отказался от требований совместного проживания с детьми, а также от взыскания с Дарьи алиментов в свою пользу, — приводит слова адвоката РАПСИ.

Также отмечается, что суд отложил заседание на 5 февраля из-за того, что остаётся открытым вопрос о разделе имущества, экспертная оценка которого ещё не проведена.

Напомним, в сентябре прошлого года Дарья застала мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего обе стороны выразили желание развестись из-за взаимных обвинений в измене.

Глушакова утверждала, что Денис избил её во время последней встречи. Были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой, в которых он обещал "стереть её в порошок".