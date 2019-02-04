Жозе Моуринью посетит матч "Авангард" — СКА в Балашихе

Португальский тренер Жозе Моуринью, прибывший в Россию, посетил хоккейную арену в Балашихе. Планируется также, что бывший наставник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" посетит матч КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА. Более того, он сделает символическое вбрасывание перед стартом игры. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Особенный идёт на #МощныйМатч, но в качестве кого? #SpecialOne pic.twitter.com/vWJyNxm7Ul— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.
Особенный, как его прозвали болельщики, уже подписал несколько карточек и пообщался с хоккеистами "Авангарда".
А кто это к нам пришёл? pic.twitter.com/9XRneHvE8W— Олег Малицкий (@Double_Minor) 4 февраля 2019 г.
Матч "Авангард" — СКА состоится сегодня в Балашихе. Начало — в 19:30 (мск).
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