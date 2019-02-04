Жозе Моуринью посетит матч "Авангард" — СКА в Балашихе

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Жозе Моуринью посетит матч "Авангард" — СКА в Балашихе

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Фото: © twitter.com/@hcavangardomsk

Известный футбольный тренер станет почётным гостем на матче Континентальной хоккейной лиги.

Португальский тренер Жозе Моуринью, прибывший в Россию, посетил хоккейную арену в Балашихе. Планируется также, что бывший наставник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" посетит матч КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА. Более того, он сделает символическое вбрасывание перед стартом игры. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Особенный, как его прозвали болельщики, уже подписал несколько карточек и пообщался с хоккеистами "Авангарда".

Матч "Авангард" — СКА состоится сегодня в Балашихе. Начало — в 19:30 (мск).

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