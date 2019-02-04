Моуринью поскользнулся и упал на лёд во время матча "Авангарда" и СКА — видео

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Моуринью поскользнулся и упал на лёд во время матча "Авангарда" и СКА — видео

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Португальский специалист хотел пожать руку Павлу Дацюку, но не удержался на ногах.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Жозе Моуринью после символического вбрасывания, которое он произвёл в Балашихе перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" — СКА, поскользнувшись, рухнул на лёд.

Это случилось в тот момент, когда Жозе хотел обменяться рукопожатием с капитаном СКА Павлом Дацюком.

Ранее Моуринью, посетивший российскую столицу, пообщался с хоккеистами омской команды.

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