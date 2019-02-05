"Усвоил урок". Кокорин написал открытое письмо

Перед очередным слушанием в суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева СМИ опубликовали открытое обращение форварда "Зенита".

Футболист начал с извинений перед болельщиками, партнёрами по команде и тренерским штабом. Также он отметил, что не должен был себя так вести.

— Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и полностью готов загладить причинённый вред, — приводит слова письма "Р-Спорт".

Футболист признался, что это будет для него уроком.

— Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье, — заключил он.

Отметим, что слушание состоится завтра, 6 февраля, в Тверском суде Москвы. Начало в 12:00 (мск).