Внутрироссийские разборки: чемпион АСВ против чемпиона "Ахмата"

16 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира ACA 93 состоится бой за титул чемпиона промоутерской организации ACA в легчайшем весе (61,2 кг). Вакантный пояс организации оспорят топовые российские бойцы: чемпион лиги АСВ Рустам Керимов и чемпион WFCA Абдул-Рахман Дудаев.

Рустам Керимов (11-0-0), представляющий махачкалинский бойцовский клуб Dagfighters, имеет прекрасный рекорд из 11 подряд побед и при этом не знает горечи поражений. В профессиональном ММА Керимов дебютировал в 2012 году, выиграв нокаутом у Олега Головина. В 2016 году дагестанский спортсмен провёл первый поединок в организации АСВ, одолев единогласным решением судей Александра Педусона.

Три крайних поединка Рустама также прошли в лиге смешанных единоборств, основанной Майрбеком Хасиевым, где его соперниками стали бойцы топ-уровня Турал Рагимов, Такэя Мидзугаки и Олег Борисов. Если в поединках с азербайджанцем и японцем Керимов не испытал особых проблем, оформив обоим противникам нокаут в первом раунде, то в бою с опытнейшим Борисовым махачкалинцу пришлось выложиться на все сто процентов, вырвав победу раздельным судейским решением.

По мнению Домкрата, он как минимум не проиграл в этом поединке, но следует признать, что Рустам был разнообразнее и в стойке, и в партере, совершив по ходу несколько амплитудных бросков, предрешивших исход битвы.

Абдул-Рахман Дудаев (22-4-0) ведёт победную серию из шести поединков, в рамках которой чеченский боец побеждал таких соперников, как Паата Робакидзе, Алексей Наумов и легендарный Михаил Малютин. Крайнее поражение Воина датировано 4 октября 2016 года, в этот день Дудаев уступил в чемпионском поединке бойцовской лиги WFCA Саиду Нурмагомедову, ныне прекрасно выступающему в лучшей лиге мира UFC. Представитель бойцовского клуба "Ахмат" прекрасно подготовлен в борцовском и ударном аспектах, очень быстр и обладает тяжёлым ударом для данной весовой категории.

Президент организации ACA Алексей Яценко поделился своим мнением о предстоящем титульном сражении.

— Супербой в формате "чемпион против чемпиона" между Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым — один из самых ожидаемых среди поклонников ММА. Это будет противостояние не только двух самых сильных российских легковесов, но и битва выносливости, напора, опыта и тактики. Абдул-Рахман Дудаев очень яркий и зрелищный боец, предпочитающий ударную технику, выделяется отличной выносливостью и умением поддерживать высокий темп в клетке. Благодаря бойцовскому драйву он не даёт перевести себя в партер. Из 22 побед в его активе 13 им одержаны досрочно.

— Его оппонент не уступает в мастерстве. Победитель Гран-при Prime Selection, чемпион ACВ в легчайшем весе, не знающий поражений, уроженец республики Дагестан — Рустам Керимов, боец очень напористый и неуступчивый, обладающий нестандартной техникой и неуёмной энергией, — отметит Яценко.