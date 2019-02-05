Нет визы. Сербскую волейболистку саратовского клуба депортировали из России

Саратовский волейбольный клуб "Протон-Саратов" лишился сербской блокирующей. 35-летняя Сладжана Эрич не выступает за команду с 20 января. Как сообщает "Комсомольская правда — Саратов", причина весьма пикантна — клуб просто не озаботился продлением документов для пребывания в стране своей спортсменки.
27 января команда летела на игру в Челябинск через Москву, и Эрич задержали в аэропорту Шереметьево. Когда выяснилось, что у неё не всё в порядке с документами, спортсменку сначала задержали на три дня, а затем и вовсе депортировали из страны.
Вернётся ли она в Саратова и будет ли продолжать играть за "Протон" — большой вопрос. Но в клубе уверены, что ответ будет положительным.
Если честно, я не знаю, в Саратове ли она. Она отъезжала в Москву, сама ситуация — для меня загадка. Может быть, она будет 9 февраля в Калининграде, может быть, чуть позже
менеджер "Протона" Андрей Афиногенов
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