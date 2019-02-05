Стали известны дата и место следующего боя Александра Емельяненко

Организаторы турнира хотят найти для россиянина мощного иностранного соперника и сделать их бой главным событием вечера.

Младший брат Фёдора Емельяненко Александр должен стать хедлайнером турнира по смешанным единоборствам, который пройдёт в Челябинске четвёртого мая. Для российского бойца готовят иностранного соперника.

— Уже точно шестой турнир пройдёт в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Баррозу, с которым Александр должен был драться в декабре, — сообщил ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Александру 37 лет, он бывший чемпион мира по версии ProFC, а также чемпион России, Европы и мира по самбо. Последний бой провёл 18 августа 2018 года на турнире WFCA в Москве против американца Тони Джонсона, поединок завершился ничьей. До этого Емельяненко-младший одержал пять побед подряд. Всего на его счету 28 побед в 36 боях.

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