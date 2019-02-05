ФК "Ростов" креативно поздравил Роналду с 34-летием

В "Твиттере" футбольный "Ростов" не просто поздравил нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с днём рождения, но и сравнил его достижения с успехами капитана Александра Гацкана, которому тоже 34 года.
— Football Club Rostov (@rostovfc) 5 февраля 2019 г.
Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса".
Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам pic.twitter.com/ma5hA3t0JC
Из гадкого утёнка в звезду мирового масштаба. Криштиану Роналду — 34!
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