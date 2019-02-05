ФК "Ростов" креативно поздравил Роналду с 34-летием

Читайте также

ФК "Ростов" креативно поздравил Роналду с 34-летием

918

Фото: © AP Photo / Massimo Pinca

Российский футбольный клуб также сравнил португальца со своим молдавским игроком Александром Гацканом.

В "Твиттере" футбольный "Ростов" не просто поздравил нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с днём рождения, но и сравнил его достижения с успехами капитана Александра Гацкана, которому тоже 34 года.

Из гадкого утёнка в звезду мирового масштаба. Криштиану Роналду — 34!

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×