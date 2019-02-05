"Похож на тряпку". Менеджер Хабиба против боя с Фергюсоном

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о будущем сопернике чемпиона. По мнению Азиза, Тони Фергюсон не подходит на эту роль. Американец якобы слишком старый и скучный.
— Не думаю, что Тони заслужил бой с Хабибом. Его серия побед не имеет значения. Хабиб с ним подерётся, но, я думаю, Фергюсон похож на тряпку, потому что в нём нет остроты и характера. У него есть дешёвые солнцезащитные очки.
Что он из себя представляет? Да ничего. Конор хоть что-то представляет: он самый большой кусок дерьма на планете. А Тони — пустой лист, он скучен. Он хороший боец, но я думаю, что его время прошло. Он старый и медлительный — вот и всё, — цитирует менеджера Хабиба MMA News.
Фергюсон должен был биться с Хабибом за титул в апреле 2018 года, но порвал коленные связки из-за падения во время пресс-конференции. На турнире UFC 229 в андеркарте боя Макгрегор — Нурмагомедов Фергюсон уверенно победил Энтони Петтиса.
Следующим соперником Хабиба должен стать канадец Жорж Сен-Пьер. Об этом заявил брат Нурмагомедова.
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