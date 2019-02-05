Чёрная полоса Жозе. Моуринью компенсирует 2 млн евро за неуплату налогов

Португальский тренер, как и его соотечественник Криштиану Роналду, признал вину и отделался условным сроком.

После эпичного падения на хоккее в Балашихе у Жозе Моуринью снова проблемы, теперь финансовые. Португальскому тренеру придётся раскошелиться на два миллиона евро. Но это для него благополучный исход дела об уклонении от уплаты налогов в Испании. Экс-тренер МЮ мог оказаться за решёткой или выплатить штраф в размере 3,3 миллиона евро, но он признал вину и отделался условным сроком, сообщает EuroPapers.

Моуринью угодил в типичную ловушку испанского законодательства. Будучи иностранцем, он спокойно выводил доходы от медиаобраза через офшоры, думая, что поступает законно. Но всё оказалось не так: иностранные рабочие с доходом больше 600 тысяч евро в год с 2010 года должны были отдавать государству почти 50% всех заработанных денег.

В аналогичной ситуации сейчас находятся многие иностранные футбольные звёзды, игравшие в чемпионате Испании в начале 2010-х. Самая известная история — неуплата налогов Криштиану Роналду, из-за чего португалец сбежал в Италию, где дело с этим обстоит гораздо проще и выгоднее для футболистов.

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Что касается Моуринью, то он после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года в большом футболе не работает. Португалец сейчас приехал в Россию по контракту с Russia Today. Вчера он пришёл на хоккей, где угодил в мощную медиаисторию из-за одного неловкого движения.

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