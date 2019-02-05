"Просто колхоз! А если бы он череп пробил?" Хоккеист СКА — о падении Моуринью

Олимпийский чемпион обвинил омский "Авангард" в плохой организации приёма португальского тренера.

Нападающий СКА Николай Прохоркин считает, что организаторы не продумали выход Жозе Моуринью на лёд перед матчем.

— Колхоз просто! Даже не смогли ковёр водой прилить! Заслуженный человек падает и так позорится. А если бы он себе череп пробил? — приводит слова хоккеиста "Спорт-экспресс". — Просто выбросили ковёр и пошли. Он же должен был приморозиться. Ну или хотя бы прижали бы его чем-нибудь. Человек первый раз на льду стоит, может быть! Что за организация?

Напомним, что Моуринью стал почётным гостем матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" — СКА. Перед стартом игры португальский специалист сделал символическое вбрасывание, а после упал на лёд.

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