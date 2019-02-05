Настоящий Хатико. Собака пропавшего футболиста "Кардиффа" ждёт его дома

Душераздирающую фотографию в своих соцсетях опубликовала сестра Эмилиано Салы Ромина.

Семья футболиста Эмилиано Салы, который пропал при перелёте через Ла-Манш, до сих пор верит, что он жив. И речь идёт не только о людях: собака нападающего у порога всё ещё ждёт, что хозяин вернётся домой. Фото, которое не может оставить равнодушным, в своём facebook-аккаунте опубликовала Ромина Сала — сестра футболиста.

Нала тоже тебя ждёт... ❤ гласит подпись к фотографии

Нала появилась в жизни Эмилиано в 2015 году.

С тех пор она стала для футболиста лучшим другом: они были неразлучны.

В "Инстаграме" Салы, кроме его футбольной жизни, была только семья, причём Нала там появлялась чаще родственников.

"Нет ничего лучше, чем гулять вместе", — писал футболист о времени, проведённом с собакой.

Перед тем как отправиться в тот злосчастный полёт, Сала вернулся во Францию из Великобритании как раз для того, чтобы ещё раз повидаться с любимицей. Он пристроил её в приёмник, а затем, при устройстве на Туманном Альбионе, хотел забрать собаку с собой. Она до сих пор ждёт, когда хозяин постучит в дверь, чтобы броситься к нему в объятия.

21 января Эмилиано Сала отправился на частном самолёте из французского Нанта в валлийский Кардифф, чтобы начать тренировки в новой команде. Однако планам футболиста не суждено было сбыться: воздушное судно исчезло с радаров. Недавно специалисты обнаружили на дне Ла-Манша обломки самолёта. Также было найдено одно тело.

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