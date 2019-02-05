Друг игрока "Кардиффа": Эмилиано заставили полететь на том самолёте

Друг футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы Максимилиано Дуарте считает, что его вынудили сесть в этот самолёт.

— За всем этим скрывается большая правда. Во всей этой ситуации есть виновник. Эмилиано сам бы никогда не решился сесть в тот самолёт. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности, — приводит слова друга футболиста испанское издание Marca. — Он писал мне, что его заставили полететь, сам он хотел бы остаться на ночь в Нанте и отдохнуть.

Также отмечается, что этим самолётом владел агент Салы Вилли Маккей.

Ранее сестра Салы опубликовала в своих социальных сетях, как собака Эмилиано ждёт его дома.

Появилось первое фото потерпевшего крушение самолёта с футболистом "Кардиффа"