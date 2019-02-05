"Юве" купит трёх топ-футболистов для Роналду

Кандидатами на усиление туринского клуба являются испанец Иско, бразилец Марсело и колумбиец Хамес Родригес.

"Ювентус" изо всех сил старается показать свои серьёзнейшие амбиции лидеру команды Криштиану Роналду. В случае если клубу не удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году, итальянцы собираются провести мощную трансферную кампанию. Как сообщает издание Tuttosport, "Юве" планирует приобрести трёх бывших партнёров Роналду по "Реалу": Марсело, Иско и Хамеса Родригеса, который сейчас выступает за "Баварию".

У всех трёх футболистов сейчас напряжённые отношения с главными тренерами. Марсело и Иско не могут найти общий язык с Сантьяго Солари, а Родригес — с Нико Ковачем. "Ювентус" хочет этим воспользоваться и переманить игроков к себе.

Ранее все четверо вместе играли за "Реал", и футболисты не раз намекали, что не против отправиться за португальцем в Турин.

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