Затаили обиду. Фанаты "Нью-Джерси" освистали Илью Ковальчука

На такой "горячий приём" российский форвард ответил заброшенной шайбой в ворота бывшей команды.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилз" на домашнем льду принимал "Лос-Анджелес Кингз". Российский нападающий "королей" Илья Ковальчук подвергся прессингу со стороны болельщиков "дьяволов", которые не простили ему разрыва в 2013 году 15-летнего контракта с командой.

Освистывать Ковальчука фанаты начали ещё до начала матча — с представления команд и продолжили по ходу игры. Некоторые болельщики "Нью-Джерси" принесли с собой плакаты, на которых были написаны призывы к Ковальчуку вернуться обратно в Россию. На это Илья ответил заброшенной шайбой под занавес третьего периода, доведя счёт до разгромного — 1:5 — победа "Лос-Анджелеса".

Напомним, в 2010 году Ковальчук подписал 100-миллионный контракт с "Нью-Джерси", который был рассчитан на 15 лет. Но спустя три года Илья расторг соглашение и перебрался в петербургский СКА.