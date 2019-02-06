Овечкин — о своём рекорде: Поразительно, но я номер один среди россиян!

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" поразился своему рекорду в Национальной хоккейной лиге.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил, что этот рекорд стал серьёзным событием в его жизни.

— Когда только приезжаешь в НХЛ, то мечтаешь забить хотя бы пару раз. Теперь я номер один среди россиян в истории. Поразительно! Была проделана большая работа. Горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Это уже история. Я обошёл всех легенд. Это довольно серьёзное событие, — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче с "Ванкувером" (3:2) Овечкин набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Фёдорова (1179) по результативности среди всех российских игроков в НХЛ.