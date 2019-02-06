"Не стоит уделять этому внимание". Родители Овечкина — о рекорде сына

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"Не стоит уделять этому внимание". Родители Овечкина — о рекорде сына

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Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

На сайте Национальной хоккейной лиги опубликовали письмо мамы и папы капитана "Вашингтон Кэпиталз".

Родители российского хоккеиста Александра Овечкина — Татьяна и Михаил — написали открытое письмо, где прокомментировали историческое достижение своего сына.

— Нас радует, что ты всегда бьёшься за ребят, стараешься сделать всё, чтобы команда хорошо играла и побеждала. Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Фёдорова. Хотя это тоже очень приятно, обойти такого игрока, но не стоит уделять этому особое внимание, — говорится в тексте письма. — Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в США и никогда не забываешь свою Родину.

Полный вариант письма можно почитать на сайте НХЛ.

Овечкин — о своём рекорде: "Поразительно, но я номер один среди россиян"

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