"Не стоит уделять этому внимание". Родители Овечкина — о рекорде сына

Родители российского хоккеиста Александра Овечкина — Татьяна и Михаил — написали открытое письмо, где прокомментировали историческое достижение своего сына.
— Нас радует, что ты всегда бьёшься за ребят, стараешься сделать всё, чтобы команда хорошо играла и побеждала. Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Фёдорова. Хотя это тоже очень приятно, обойти такого игрока, но не стоит уделять этому особое внимание, — говорится в тексте письма. — Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в США и никогда не забываешь свою Родину.
Полный вариант письма можно почитать на сайте НХЛ.
Овечкин — о своём рекорде: "Поразительно, но я номер один среди россиян"
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