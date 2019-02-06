Легенда № 8. Овечкин — официально лучший русский хоккеист в НХЛ
Фото © AP Photo/Nick Wass
Для "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, безусловно, больше чем игрок и капитан команды. Александр — пример, каким должен быть спортсмен, как он должен идти к своей цели и добиваться её. Выигранный в прошлом сезоне Кубок Стенли, к которому Ови вёл свою команду 13 лет, — яркое тому подтверждение.
It’s been 13 years....and now me and my boys are Stanley Cup champions!!!! I wanna say thx to George McPhee and all scouts who draft me, Ted Leonsis who and his family make me feel like at home right away! all my teammates, all staff,but i wanna say i’m very happy for all caps fans! we did it!!!!! and now i wanna say thx to my family....without u i never reach this cup and all my trophies. mommy daddy and my brother michael with your support and believe in me i feel your energy and emotion,to help me be who i am!!! all my friends who are with me all time, my trainer thank you. most important i want to thx my beautiful wife @nastyashubskaya for support and love for always helping me every single day. i love you very much!!! now we can celebrate all together and remember this moment for all our lives. time to party caps fans!!!! because its the cup. #stanleycap #ALLCAPS
Наверное, не найдется ни одного любителя хоккея, который мог бы хоть в чём-то упрекнуть Овечкина. Воспитанник московского "Динамо", всегда нацеленный на победу и результат, он ни разу не снижал планку, которую поднял для себя в самом начале своей заокеанской карьеры.
Я горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Я обошёл всех наших легенд. Это довольно серьёзное событие для меня. Я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнёрам!
Александр Овечкин
Судьба маленького Саши, который родился в семье известной баскетболистки Татьяны Овечкиной и футболиста Михаила Овечкина, была предрешена — он должен был стать спортсменом. И он им стал. И не просто спортсменом, а Александром Великим! — так прозвали его американские и канадские журналисты, восхищаясь его игрой и профессионализмом.
Congratulations @ovi8! #1 all-time Russian @NHL scorer #ALLCAPS pic.twitter.com/kfQ9DnQ3px— Washington Capitals (@Capitals) 6 февраля 2019 г.
— Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы видели, как сотни тысяч любителей хоккея вышли на улице в Вашингтоне. Мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале победили "Вегас". Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков. Мы гордимся, что ты так играешь. Ты не обращаешь внимания на злых критиков, а просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей — лучший в мире, — говорится в открытом письме, которое написали родители Овечкина после нового рекорда сына.
Александр — настоящий патриот своей страны, готовый по первому зову приехать в расположение национальной команды. Чего только стоит его стремление поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане, когда НХЛ запретила хоккеистам, выступающим в лиге, участвовать в Играх!
Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Россия — моя страна! Наш владелец знает моё намерение
Александр Овечкин
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Россия всегда была богата на хоккейные таланты. Во все времена был такой хоккеист, от игры которого сходили с ума не только в России, но и за океаном: Фетисов, Буре, Фёдоров… Список можно продолжать, но Овечкин зажигает именно здесь и сейчас. И появится ли такой игрок в скором будущем — большой вопрос. Так что давайте наслаждаться игрой Александра Великого, ведь когда-нибудь и он повесит коньки на гвоздь. Когда-нибудь, но не сейчас.
Александр Великий! Кого из русских легенд НХЛ обошёл Овечкин?
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