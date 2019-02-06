Легенда № 8. Овечкин — официально лучший русский хоккеист в НХЛ

Сегодня ночью в матче против "Ванкувер Кэнакс" Александр Овечкин побил рекорд Сергея Фёдорова, став с 1180 очками лучшим бомбардиром среди россиян, когда-либо выступавших в НХЛ.

Для "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, безусловно, больше чем игрок и капитан команды. Александр — пример, каким должен быть спортсмен, как он должен идти к своей цели и добиваться её. Выигранный в прошлом сезоне Кубок Стенли, к которому Ови вёл свою команду 13 лет, — яркое тому подтверждение.

Наверное, не найдется ни одного любителя хоккея, который мог бы хоть в чём-то упрекнуть Овечкина. Воспитанник московского "Динамо", всегда нацеленный на победу и результат, он ни разу не снижал планку, которую поднял для себя в самом начале своей заокеанской карьеры.

Я горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Я обошёл всех наших легенд. Это довольно серьёзное событие для меня. Я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнёрам! Александр Овечкин

Судьба маленького Саши, который родился в семье известной баскетболистки Татьяны Овечкиной и футболиста Михаила Овечкина, была предрешена — он должен был стать спортсменом. И он им стал. И не просто спортсменом, а Александром Великим! — так прозвали его американские и канадские журналисты, восхищаясь его игрой и профессионализмом.

— Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы видели, как сотни тысяч любителей хоккея вышли на улице в Вашингтоне. Мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале победили "Вегас". Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков. Мы гордимся, что ты так играешь. Ты не обращаешь внимания на злых критиков, а просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей — лучший в мире, — говорится в открытом письме, которое написали родители Овечкина после нового рекорда сына.

Александр — настоящий патриот своей страны, готовый по первому зову приехать в расположение национальной команды. Чего только стоит его стремление поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане, когда НХЛ запретила хоккеистам, выступающим в лиге, участвовать в Играх!

Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Россия — моя страна! Наш владелец знает моё намерение Александр Овечкин Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия всегда была богата на хоккейные таланты. Во все времена был такой хоккеист, от игры которого сходили с ума не только в России, но и за океаном: Фетисов, Буре, Фёдоров… Список можно продолжать, но Овечкин зажигает именно здесь и сейчас. И появится ли такой игрок в скором будущем — большой вопрос. Так что давайте наслаждаться игрой Александра Великого, ведь когда-нибудь и он повесит коньки на гвоздь. Когда-нибудь, но не сейчас.

Александр Великий! Кого из русских легенд НХЛ обошёл Овечкин?