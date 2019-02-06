Прокуратура настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

Также сообщается, что прокуратуре необходимо дополнительное время для завершения расследования.

Прокуратура считает, что четверо обвиняемых действовали умышленно.

— Поддерживаю продление срока содержания под стражей всех обвиняемых. Они совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Для завершения требуется дополнительное время, поэтому прошу суд удовлетворить ходатайство, — приводит слова прокурора Sport24.

Напомним, что сегодня в Тверском суде проходит заседание о рассмотрении ходатайства на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

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