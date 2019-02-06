Прокуратура настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Прокуратура настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 

Также сообщается, что прокуратуре необходимо дополнительное время для завершения расследования.

Прокуратура считает, что четверо обвиняемых действовали умышленно.

Поддерживаю продление срока содержания под стражей всех обвиняемых. Они совершили ряд умышленных преступлений, в том числе относящихся к тяжким. Для завершения требуется дополнительное время, поэтому прошу суд удовлетворить ходатайство, — приводит слова прокурора Sport24.

Напомним, что сегодня в Тверском суде проходит заседание о рассмотрении ходатайства на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

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