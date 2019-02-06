Полгода ареста. Кокорина и Мамаева оставили под стражей ещё на два месяца

Судья принял аргументы следствия и прокуратуры и продлил действующую меру пресечения.

В Тверском районном суде Москвы завершилось заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Решался вопрос о продлении меры пресечения для игроков "Зенита" и "Краснодара". Они находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Кокорина и Мамаева подозревают в совершении преступлений по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Также по делу проходит младший брат игрока "Зенита".

Как и два месяца назад, адвокаты попросили выпустить футболистов из-под стражи, сменив меру пресечения на домашний арест. Юристы считают, что дело, которое по сути является "простым", превращается в "волокиту". Следствие также не изменило своей позиции, оно по-прежнему уверено, что футболисты должны находиться под арестом.

Суд в итоге принял сторону обвинения. Арест до 8 апреля продлён и для Кокорина, и для Мамаева.

Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Они подозреваются в избиении чиновника Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала.

Под арестом футболисты пробудут до 8 апреля.