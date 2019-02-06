Кокорин на заседании суда читает книгу "Девушка с татуировкой дракона"

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении его ареста, сидит на задней лавке и в капюшоне. Помимо того, он читает книгу Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона". Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Также отмечается, что Александр много зевает. Все четверо обвиняемых выглядят спокойными.

Как ранее сообщал Лайф, мать Кокорина предложила внести залог в размере 10 423 000. Перед заседанием супруга Александра — Дарья Валитова — не сдержала слёз.

Прокуратура настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева